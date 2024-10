Meteo Corato, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato di Mercoledì 16 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 20°C, mentre l’umidità rimarrà piuttosto alta, oscillando attorno al 70%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 19,9 km/h in serata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 18,4°C. L’umidità sarà attorno al 71%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno e poi si coprirà gradualmente.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto e le temperature saliranno fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 56%, e i venti si intensificheranno leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 11,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, il che renderà la mattinata adatta per attività all’aperto, nonostante il cielo nuvoloso.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo completamente coperto e temperature che scenderanno gradualmente fino a 20,6°C verso le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%. I venti continueranno a soffiare da est, mantenendo una velocità media di circa 11 km/h.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. L’umidità rimarrà alta e i venti si faranno più leggeri, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,9 km/h. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche, e la notte si chiuderà con un cielo nuvoloso.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti drastici. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le condizioni di umidità alta e i venti leggeri caratterizzeranno il clima, rendendo la settimana piuttosto stabile dal punto di vista meteorologico.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Corato

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.2° perc. +17.9° Assenti 2.8 NE max 3.5 Grecale 72 % 1020 hPa 4 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 3.1 ENE max 5.1 Grecale 77 % 1020 hPa 7 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° Assenti 4.1 E max 5.7 Levante 70 % 1021 hPa 10 nubi sparse +22.7° perc. +22.5° Assenti 8.3 E max 8.2 Levante 56 % 1020 hPa 13 cielo coperto +23.1° perc. +23° Assenti 13 ENE max 13.4 Grecale 56 % 1019 hPa 16 cielo coperto +20.9° perc. +20.8° Assenti 13.1 E max 17.1 Levante 67 % 1019 hPa 19 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 7.3 E max 10.4 Levante 70 % 1020 hPa 22 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° Assenti 10.2 SE max 19.9 Scirocco 67 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:07

