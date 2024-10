Meteo Corato, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite, con temperature che si manterranno attorno ai 21°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nubi sparse e poche nuvole accompagnerà l’intera giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti, che soffieranno da direzioni variabili, si presenteranno con intensità moderata, contribuendo a mantenere un’atmosfera gradevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 55% al 70%. I venti, provenienti principalmente da Ovest, si muoveranno a una velocità di circa 15 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1016 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si ridurrà, con percentuali che scenderanno fino al 13%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una velocità di circa 11 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 48%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare gradualmente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. I venti, provenienti da Nord-Est, si presenteranno con intensità moderata, raggiungendo i 16 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 59%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 63%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si ridurranno a 3 km/h, creando un’atmosfera tranquilla. L’umidità si manterrà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato nei prossimi giorni mostrano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una presenza costante di nubi sparse. Non si prevedono variazioni significative, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono subire cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.7° perc. +16.3° Assenti 13.9 O max 20.4 Ponente 73 % 1015 hPa 4 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° Assenti 12.9 O max 18 Ponente 76 % 1016 hPa 7 nubi sparse +17.9° perc. +17.5° Assenti 12.5 ONO max 16.2 Maestrale 66 % 1017 hPa 10 poche nuvole +21° perc. +20.4° Assenti 11.3 N max 10.8 Tramontana 48 % 1017 hPa 13 nubi sparse +21.2° perc. +20.8° Assenti 17.4 NNE max 15.6 Grecale 53 % 1017 hPa 16 poche nuvole +19° perc. +18.6° Assenti 15.5 NE max 18.6 Grecale 62 % 1017 hPa 19 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° Assenti 6 NE max 8 Grecale 69 % 1018 hPa 22 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 0.5 ENE max 4.1 Grecale 69 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:13

