Meteo Corato, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

Le previsioni meteo per Corato di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno condizioni di pioggia leggera, mentre nel corso della mattina il cielo rimarrà nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, mantenendosi attorno ai 24°C, ma con una sensazione di fresco a causa dell’umidità. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Corato vedrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 20,1°C. La pioggia leggera si manifesterà intorno all’1:00, con una temperatura che scenderà leggermente a 19,8°C. Le condizioni di cielo coperto continueranno fino alle prime ore del mattino, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 19°C. La mattina si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che varieranno tra 20,5°C e 24,2°C. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 76%, e il vento soffierà da sud con intensità moderata.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro massimo, con valori intorno ai 23°C. Tuttavia, il cielo resterà coperto, e la probabilità di pioggia aumenterà leggermente, arrivando fino al 16%. L’umidità continuerà a oscillare tra il 54% e il 66%, mentre il vento si manterrà su velocità moderate, intorno ai 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 19°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 29%. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando fino al 75%, e il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a circa 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato nei prossimi giorni evidenziano una stabilità climatica con temperature miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Anche se non si prevedono precipitazioni significative, l’umidità rimarrà alta, conferendo una sensazione di freschezza. Domani, si assisterà a un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite, mentre dopodomani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.8° perc. +19.7° 0.1 mm 13.1 S max 23.9 Ostro 73 % 1018 hPa 4 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° prob. 8 % 13.7 SSE max 23.8 Scirocco 83 % 1017 hPa 7 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° Assenti 11.8 S max 17.4 Ostro 76 % 1018 hPa 10 cielo coperto +23.5° perc. +23.3° Assenti 5.7 SSE max 9.6 Scirocco 53 % 1017 hPa 13 cielo coperto +23.8° perc. +23.6° prob. 7 % 9.3 SE max 13.8 Scirocco 54 % 1015 hPa 16 cielo coperto +22.2° perc. +22° prob. 16 % 9.6 SSE max 13.9 Scirocco 60 % 1015 hPa 19 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° prob. 38 % 10.3 SSO max 16.8 Libeccio 72 % 1015 hPa 22 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 23 % 4.7 SSO max 5.7 Libeccio 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:04

