Meteo Corato, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera alternanza di nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +17°C e +21,4°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 67%, creando una sensazione di maggiore freschezza nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo coperto e una temperatura che si attesterà intorno ai +18°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che raggiungeranno il 98%. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da Ovest, e non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +21,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati, tra 4 km/h e 7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a +19,5°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno all’8%, e l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 67%. Il vento continuerà a soffiare da Est, con intensità che potrà raggiungere i 12 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo si presenterà ancora coperto, ma con un graduale passaggio a nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità rimarrà alta, attorno al 69%, creando un’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Corato indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Sabato e Domenica potrebbero portare cieli più sereni e temperature più elevate, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° Assenti 0.7 N max 2.6 Tramontana 77 % 1024 hPa 4 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° Assenti 3.1 ONO max 3.8 Maestrale 79 % 1024 hPa 7 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° Assenti 4.1 O max 4.6 Ponente 73 % 1024 hPa 10 nubi sparse +20.9° perc. +20.6° Assenti 5.1 NNE max 4.6 Grecale 61 % 1024 hPa 13 cielo coperto +21.4° perc. +21.1° prob. 4 % 7.3 ENE max 6.8 Grecale 58 % 1022 hPa 16 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° prob. 8 % 9.3 E max 12 Levante 67 % 1022 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° prob. 1 % 6.2 SE max 8.4 Scirocco 68 % 1023 hPa 22 nubi sparse +18.1° perc. +17.7° Assenti 4.2 SE max 5.9 Scirocco 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.