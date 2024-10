Meteo Corigliano Calabro, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Corigliano Calabro si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli coperti e una graduale transizione verso momenti di sereno. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 25,2°C nel corso della mattina. La presenza di nuvole sparse accompagnerà la giornata, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni saranno inizialmente di cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 55%, e il vento si presenterà debole, proveniente da Sud Ovest. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa si manterrà elevata, ma non si registreranno fenomeni di pioggia.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. A partire dalle 06:00, il cielo sarà coperto, ma già dalle 07:00 si inizieranno a vedere nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 25,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore benessere. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 2,9 km/h e i 5,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. Questo periodo della giornata sarà caratterizzato da un’intensità di vento leggero, che contribuirà a mantenere un clima gradevole. L’umidità, sebbene in aumento, rimarrà sotto il 50%, rendendo l’atmosfera più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le nuvole torneranno a farsi più presenti, ma senza compromettere il clima. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà nuovamente, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corigliano Calabro nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e una alternanza di sole e nuvole. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli prevalentemente sereni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +16.4° Assenti 6 SO max 9.1 Libeccio 55 % 1019 hPa 3 cielo coperto +16.5° perc. +15.7° Assenti 4.9 SO max 7.2 Libeccio 57 % 1019 hPa 6 cielo coperto +17.5° perc. +16.8° Assenti 2.9 SO max 5.3 Libeccio 55 % 1020 hPa 9 nubi sparse +24° perc. +23.4° Assenti 4.4 NNO max 5.5 Maestrale 40 % 1020 hPa 12 nubi sparse +25.2° perc. +24.8° Assenti 5.9 NNE max 9.8 Grecale 39 % 1018 hPa 15 cielo sereno +22.8° perc. +22.5° Assenti 3.9 NNE max 8.5 Grecale 50 % 1018 hPa 18 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 5.1 SSO max 6.7 Libeccio 72 % 1019 hPa 21 nubi sparse +17.2° perc. +16.7° Assenti 6.7 SSO max 9.6 Libeccio 65 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:12

