Meteo Corigliano Calabro, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

Nella giornata di Lunedì 21 Ottobre, Corigliano Calabro si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di piogge e cieli coperti. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con forti piogge che si protrarranno fino alla mattina, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +17,9°C e +23,1°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90% in diverse fasce orarie.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Corigliano Calabro sarà interessata da forti piogge, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +18,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Le precipitazioni saranno intense, con accumuli che raggiungeranno i 14,37mm. Questa situazione di maltempo continuerà fino alle prime ore del mattino, con piogge che si manterranno forti fino all’1:00, per poi passare a piogge moderate.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche non miglioreranno significativamente. Le piogge leggere continueranno a cadere, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i +22,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 74%. Anche la velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 6 km/h.

Il pomeriggio porterà un leggero miglioramento, con piogge che si presenteranno più leggere e sporadiche. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +21,6°C e +23,1°C, mentre l’umidità inizierà a scendere. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 94%. Le precipitazioni saranno minime, con accumuli che non supereranno i 0,47mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a mostrare cieli coperti, ma senza precipitazioni significative. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +17,9°C. L’umidità rimarrà alta, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 2,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corigliano Calabro indicano una giornata di Lunedì 21 Ottobre caratterizzata da piogge persistenti e cieli coperti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +18.5° perc. +19° 14.37 mm 2.1 NO max 12.1 Maestrale 99 % 1024 hPa 3 pioggia moderata +18.6° perc. +19° 1.84 mm 3.6 E max 8.5 Levante 96 % 1024 hPa 6 pioggia leggera +18.9° perc. +19.3° 0.16 mm 3.6 E max 7.1 Levante 95 % 1025 hPa 9 pioggia leggera +21.8° perc. +22.1° 0.13 mm 3.6 E max 10.5 Levante 79 % 1026 hPa 12 pioggia leggera +22.8° perc. +23.1° 0.18 mm 4.5 ENE max 7.6 Grecale 74 % 1025 hPa 15 pioggia leggera +21.6° perc. +22° 0.43 mm 5.7 NE max 9.9 Grecale 82 % 1025 hPa 18 cielo coperto +18.7° perc. +19.1° prob. 66 % 1.1 SO max 6.6 Libeccio 92 % 1026 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° prob. 7 % 2.4 SSO max 5 Libeccio 90 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:02

