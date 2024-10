Meteo Corigliano Calabro, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Corigliano Calabro si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata che si presenterà prevalentemente nuvoloso, ma con temperature che si manterranno piuttosto miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,8°C, mentre l’umidità sarà alta, raggiungendo il 92%. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi sparse a un cielo più coperto nel corso della giornata.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 22,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 2,1 km/h e 8,8 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1027 hPa. Tuttavia, nel corso della mattinata, si registreranno anche delle leggere piogge, con accumuli che non supereranno i 0,15 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con un aumento della copertura nuvolosa e piogge più consistenti. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 21,5°C alle 14:00. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno arrivare fino a 0,22 mm. L’umidità aumenterà, toccando il 80%, mentre il cielo si presenterà completamente coperto.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,8°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 91%, e non si prevedono precipitazioni significative. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1028 hPa, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Corigliano Calabro indicano una giornata di transizione, con un inizio mite e nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio e una sera più freschi e piovosi. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento, rendendo così il clima più gradevole. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo suggeriscono un graduale miglioramento a partire da mercoledì.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.8° perc. +18.1° Assenti 0.8 SE max 4.1 Scirocco 92 % 1027 hPa 3 nubi sparse +17.4° perc. +17.6° Assenti 2.3 SO max 4.3 Libeccio 90 % 1027 hPa 6 nubi sparse +18.1° perc. +18.2° Assenti 2.1 ENE max 4.8 Grecale 88 % 1027 hPa 9 nubi sparse +21.9° perc. +22.1° Assenti 8.6 NE max 9.1 Grecale 77 % 1027 hPa 12 pioggia leggera +22.5° perc. +22.7° 0.15 mm 7.8 NE max 7.8 Grecale 74 % 1026 hPa 15 cielo coperto +20.9° perc. +21.2° prob. 47 % 2.6 NE max 5 Grecale 83 % 1027 hPa 18 cielo coperto +18.6° perc. +18.9° prob. 50 % 2 SSO max 3.2 Libeccio 92 % 1028 hPa 21 cielo coperto +18° perc. +18.3° Assenti 2.8 SE max 3.7 Scirocco 91 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.