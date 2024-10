Meteo Corigliano Calabro, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,8°C e i 25,1°C. La presenza di nuvole sarà costante durante la giornata, con un graduale diradamento previsto nel corso della sera. I venti soffieranno da Sud Ovest, con intensità variabile, e l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 21,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni del 64%. I venti si muoveranno a una velocità di circa 12,2 km/h, creando una brezza tesa.

Durante la mattina, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere attorno alle 05:00, che porteranno una leggera umidità nell’aria. Le temperature si manterranno attorno ai 21,3°C, con una copertura nuvolosa che inizierà a diradarsi verso le 09:00. La probabilità di pioggia diminuirà progressivamente, mentre i venti continueranno a soffiare da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di 25,1°C intorno alle 12:00. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 47%, mentre i venti si faranno più intensi, raggiungendo i 21,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà nuvoloso fino a sera.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature scenderanno fino a 15,8°C e l’umidità si manterrà attorno al 71%. I venti, pur continuando a soffiare da Sud Ovest, perderanno intensità, creando un’atmosfera più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corigliano Calabro nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Sabato e Domenica si prevede un clima più stabile, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 26°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le piogge di Venerdì saranno solo un ricordo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.7° perc. +22° prob. 64 % 12.2 SO max 33.5 Libeccio 79 % 1007 hPa 3 cielo coperto +20.8° perc. +21° prob. 55 % 12.2 SO max 31 Libeccio 78 % 1007 hPa 6 cielo coperto +21.3° perc. +21.6° prob. 47 % 12.9 SO max 33.4 Libeccio 83 % 1008 hPa 9 cielo coperto +22.7° perc. +22.9° prob. 29 % 17.2 OSO max 31.4 Libeccio 70 % 1009 hPa 12 cielo coperto +25.1° perc. +24.9° prob. 28 % 20.9 OSO max 33 Libeccio 47 % 1009 hPa 15 cielo coperto +21.5° perc. +21° prob. 17 % 19.8 OSO max 30.1 Libeccio 50 % 1009 hPa 18 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° prob. 17 % 14.6 SO max 27.2 Libeccio 74 % 1012 hPa 21 poche nuvole +16° perc. +15.5° Assenti 11.5 SO max 21.5 Libeccio 70 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.