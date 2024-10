Meteo Cormano, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 21 Ottobre, Cormano si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata, con momenti di cielo coperto e fasi di nubi sparse. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7,6 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra l’67% e l’96%, il che contribuirà a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto alta, raggiungendo il 90% all’1:00, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 3-4 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 90%, creando un’atmosfera umida e fresca.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole e temperature in aumento, che toccheranno i 19°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a momenti di sole, con una diminuzione dell’umidità al 69%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si intensificheranno. Le temperature si manterranno attorno ai 18°C, con un picco di 19°C alle 12:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori che raggiungeranno i 6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà cielo coperto. Le temperature scenderanno a circa 17°C, mentre l’umidità salirà fino al 96%. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 2-3 km/h, creando un’atmosfera tranquilla e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Cormano indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno fresche e un’alta umidità. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in questo inizio di settimana, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare per condizioni più favorevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Cormano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15° perc. +14.9° Assenti 3.9 NE max 4.2 Grecale 89 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.5° perc. +14.4° Assenti 3.4 NE max 3.6 Grecale 91 % 1027 hPa 6 nubi sparse +14.1° perc. +14° Assenti 4.5 NNE max 4.6 Grecale 92 % 1028 hPa 9 poche nuvole +17.6° perc. +17.4° Assenti 2.4 NE max 4.3 Grecale 77 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 5.5 SE max 6.1 Scirocco 67 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° Assenti 5 SSE max 6.3 Scirocco 74 % 1027 hPa 18 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 2.7 E max 3.7 Levante 82 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 1.6 ENE max 1.9 Grecale 81 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:51 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.