Meteo Cormano, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

Le previsioni meteo per Cormano di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si presenteranno nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 13,8°C e i 17,9°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% nel pomeriggio, mentre le precipitazioni, seppur leggere, si faranno sentire con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno all’8%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,8°C. La mattina inizierà con cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 17,9°C entro mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra i 2,2 km/h e i 7,7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e si assisterà a un cambiamento significativo con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 16,8°C. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,39 mm. L’umidità si manterrà alta, superando il 90% nelle ore più fresche della giornata.

La sera porterà con sé un ulteriore intensificarsi delle piogge, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le piogge continueranno a cadere con intensità leggera, accumulando ulteriori millimetri di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cormano nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Martedì e Mercoledì potrebbero riservare ulteriori precipitazioni, mentre le temperature si manterranno su valori simili a quelli di Lunedì. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.8° perc. +13.3° Assenti 2.6 NNE max 2.8 Grecale 76 % 1014 hPa 3 nubi sparse +12.7° perc. +12.1° Assenti 2.6 ENE max 3.2 Grecale 79 % 1014 hPa 6 nubi sparse +12.4° perc. +11.7° Assenti 3.7 NE max 4.4 Grecale 80 % 1016 hPa 9 cielo coperto +15.4° perc. +14.7° Assenti 4.1 E max 5.1 Levante 66 % 1017 hPa 12 cielo coperto +17.9° perc. +17.3° Assenti 5.7 SE max 5.8 Scirocco 58 % 1016 hPa 15 cielo coperto +15.4° perc. +15° prob. 8 % 5.3 SSE max 7 Scirocco 77 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +14.3° perc. +14.1° 0.32 mm 2.2 E max 4.3 Levante 88 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +14.1° perc. +13.9° 0.42 mm 3.7 NE max 7.4 Grecale 92 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:46

