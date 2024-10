Meteo Cormano, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Cormano si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che scenderà fino a 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’85%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Est, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra 16,4°C e 19,2°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, e i venti continueranno a soffiare debolmente, con una leggera brezza. La probabilità di precipitazioni sarà assente, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa non invogliare.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà progressivamente. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 20,8°C intorno alle 14:00. L’umidità scenderà al 64%, e i venti si manterranno leggeri, favorendo un clima gradevole. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, rendendo il pomeriggio particolarmente favorevole per passeggiate o attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, ma le temperature rimarranno miti, oscillando tra 17,6°C e 17,8°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’80%, e i venti continueranno a soffiare debolmente. Non si prevedono precipitazioni, ma il clima umido potrebbe rendere l’aria un po’ pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per Cormano indicano una giornata con un inizio nuvoloso, un pomeriggio più sereno e una serata di nuovo coperta. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare del pomeriggio di Martedì, mentre la notte e la sera potrebbero risultare più adatte per momenti di relax al chiuso.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.1° perc. +17° Assenti 2.1 NNE max 2.3 Grecale 81 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 2.6 OSO max 3.1 Libeccio 82 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° Assenti 3 OSO max 3.7 Libeccio 83 % 1027 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° Assenti 2.4 O max 3.9 Ponente 79 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 4.4 O max 4.9 Ponente 68 % 1027 hPa 15 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° prob. 7 % 4 SO max 3.3 Libeccio 65 % 1026 hPa 18 poche nuvole +18.1° perc. +18° prob. 12 % 1.1 SO max 3 Libeccio 78 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° Assenti 3.7 NE max 3.8 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:53 e tramonta alle ore 18:21

