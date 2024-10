Meteo Cormano, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Cormano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Le previsioni meteo indicano un’intensa attività precipitativa che accompagnerà gli abitanti della zona per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando attorno ai 14°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, superando il 90%. La copertura nuvolosa sarà totale, con cieli costantemente coperti.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e moderata, con temperature che si manterranno attorno ai 12,7°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 1,3 km/h e 6,8 km/h, proveniente principalmente da est-nord-est. Le precipitazioni si intensificheranno, raggiungendo un accumulo di circa 5,12 mm entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, il maltempo continuerà a imperversare con forte pioggia prevista fino a mezzogiorno. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14°C, mentre la velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 38,4 km/h. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che potranno superare i 8 mm. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 97%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà significativamente, con la forte pioggia che continuerà a cadere fino alle ore centrali del pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 14°C, mentre le precipitazioni si ridurranno leggermente, ma continueranno a essere significative, con accumuli che potranno arrivare a 7,39 mm. Il vento si presenterà più moderato, con velocità che varieranno tra 2,1 km/h e 16,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a stabilizzarsi, ma non prima di un’ultima ondata di pioggia leggera. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai 13,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni si attesteranno su valori minimi, con accumuli di circa 0,69 mm. La velocità del vento sarà bassa, rendendo l’atmosfera più calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cormano nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di maltempo, si prevede un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre presente in questa stagione.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Cormano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.7° perc. +12.5° 0.23 mm 1.3 E max 3.3 Levante 94 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 1.04 mm 5.4 ENE max 11.6 Grecale 96 % 1013 hPa 6 pioggia moderata +12.9° perc. +12.8° 1.6 mm 8.7 NE max 27.6 Grecale 97 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +13.5° perc. +13.4° 0.88 mm 10.8 E max 35.6 Levante 96 % 1009 hPa 12 forte pioggia +14° perc. +14° 8.3 mm 5.9 SE max 26.7 Scirocco 97 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +13.8° perc. +13.7° 1.25 mm 5.1 SSE max 16.6 Scirocco 97 % 1004 hPa 18 pioggia leggera +13.5° perc. +13.4° 0.69 mm 2.6 S max 9.3 Ostro 97 % 1005 hPa 21 cielo coperto +13.7° perc. +13.7° prob. 67 % 2.2 SE max 5.1 Scirocco 97 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:45

