Meteo Cornaredo, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Cornaredo si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvole e temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata caratterizzato da un cielo coperto, che si manterrà tale per gran parte della mattinata, per poi aprirsi a schiarite nel pomeriggio. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 14°C durante le prime ore, per poi salire fino a raggiungere i 18°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Cornaredo si presenteranno con poche nuvole, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 17%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 90%. Con l’arrivo dell’alba, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le ore 07:00. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 14°C e i 15°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 14,7°C a 16,7°C. L’umidità continuerà a essere elevata, e il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h. A partire dalle ore 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse e un lieve aumento della temperatura, che raggiungerà i 18,2°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa si ridurrà al 70%, permettendo qualche schiarita.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17-18°C, con un vento leggero da sud-ovest. Le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso. La serata porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che scenderà fino a 15°C. Le nuvole torneranno a farsi più presenti, ma senza precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cornaredo nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Martedì e Mercoledì si prevede un miglioramento generale, con cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le condizioni di meteo attuali non dovrebbero creare particolari disagi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Cornaredo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.8° perc. +14.7° Assenti 2.2 NNO max 2.7 Maestrale 90 % 1019 hPa 3 nubi sparse +14.1° perc. +13.9° Assenti 2.6 NE max 2.6 Grecale 87 % 1019 hPa 6 nubi sparse +14.6° perc. +14.3° Assenti 4.1 ENE max 6.3 Grecale 86 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.3° perc. +15° Assenti 3.2 NE max 4 Grecale 81 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° Assenti 2.9 S max 2.8 Ostro 76 % 1020 hPa 15 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 4.9 SO max 5.5 Libeccio 74 % 1018 hPa 18 nubi sparse +16° perc. +15.8° Assenti 5.1 SSO max 6.7 Libeccio 86 % 1019 hPa 21 nubi sparse +15.2° perc. +15.2° Assenti 1.8 O max 2.1 Ponente 89 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:35

