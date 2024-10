Meteo Cornaredo, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Cornaredo si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 15°C, con un’umidità elevata e venti moderati provenienti da est-nord est. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa, garantendo una certa stabilità, ma le precipitazioni previste potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’88%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 7 km/h, e non si prevederanno precipitazioni significative.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. La temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 15°C. La pioggia sarà accompagnata da venti più sostenuti, con raffiche che potranno arrivare fino a 29 km/h. L’umidità rimarrà alta, superando il 90%, e si registreranno accumuli di pioggia che potranno raggiungere i 4.56 mm entro le 10:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo tenderanno a stabilizzarsi, con un cielo ancora coperto ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, mentre i venti si attenueranno leggermente, con velocità che varieranno tra i 6 e i 12 km/h. L’umidità comincerà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 91%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, ma le piogge diventeranno più leggere, con possibilità di brevi schiarite. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con venti che continueranno a soffiare da est-nord est. L’umidità rimarrà alta, ma le precipitazioni saranno contenute, con accumuli minimi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cornaredo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Giovedì e Venerdì si prevede un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite e qualche raggio di sole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Cornaredo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° Assenti 5 ENE max 11.3 Grecale 87 % 1021 hPa 4 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° prob. 15 % 5.9 E max 14.9 Levante 85 % 1020 hPa 7 pioggia moderata +15.4° perc. +15.3° 1.45 mm 8 ENE max 23.9 Grecale 88 % 1020 hPa 10 forte pioggia +14.7° perc. +14.7° 4.13 mm 11.2 ENE max 29.8 Grecale 94 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +15° perc. +14.9° 0.79 mm 12.3 ENE max 34.4 Grecale 93 % 1019 hPa 16 cielo coperto +15.1° perc. +15.1° prob. 88 % 7.1 ENE max 24.4 Grecale 92 % 1019 hPa 19 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 38 % 6.7 ENE max 23.5 Grecale 91 % 1020 hPa 22 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.3 mm 8.7 ENE max 25.3 Grecale 94 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.