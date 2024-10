Meteo Correggio, le previsioni per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 14,8°C e un’umidità del 93%. Durante la mattina, le temperature saliranno leggermente fino a 17°C, ma si prevede un aumento della probabilità di pioggia fino al 18%. Nel pomeriggio, arriveranno piogge leggere con accumuli di 0,11 mm. Sabato, piogge moderate sono attese nella notte con accumuli superiori a 4 mm. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C. Domenica, si prevede un miglioramento con temperature massime di 19,9°C e assenza di precipitazioni. L’umidità rimarrà elevata durante tutto il weekend.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +14,8°C, con una temperatura percepita di +14,8°C. La velocità del vento sarà di circa 7,4 km/h proveniente da Est, con raffiche che potranno raggiungere i 15,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 93%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa. Non si registreranno precipitazioni, con una probabilità di pioggia del 4%.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo +15,1°C alle 07:00 e +17°C alle 10:00. La velocità del vento varierà tra 6,2 km/h e 9 km/h, mantenendosi prevalentemente da Est. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 18% alle 10:00, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il tempo cambierà con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 14:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 16,8°C alle 13:00 e 16,4°C alle 14:00. La velocità del vento si manterrà tra 8,6 km/h e 9,1 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 13,9 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 31% alle 13:00, con accumuli di 0,11 mm alle 14:00.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere coperto con temperature stabili attorno ai 16°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo 9,1 km/h alle 18:00 e fino a 12,3 km/h alle 23:00. La probabilità di pioggia rimarrà presente, con accumuli minimi di 0,1 mm alle 19:00 e 20:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 95%.

Sabato 26 Ottobre

Nella notte di Sabato 26 Ottobre, il cielo sarà coperto e si prevederanno piogge leggere a partire dall’01:00, con accumuli di 0,11 mm. Le temperature si attesteranno attorno ai 16°C, con una temperatura percepita di +16,2°C. La velocità del vento sarà di circa 10,2 km/h proveniente da Est, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 97%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche continueranno a deteriorarsi, con piogge moderate attese fino alle 04:00. Le temperature si manterranno attorno ai 15,9°C e 16°C. La velocità del vento varierà tra 6 km/h e 11,2 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 22,3 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potranno superare i 4 mm.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 27,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà attorno al 30%.

Nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 16°C. La velocità del vento si manterrà tra 9 km/h e 11 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 20,1 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà presente, ma non si prevedono accumuli significativi.

Domenica 27 Ottobre

Nella notte di Domenica 27 Ottobre, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 15,9°C. La velocità del vento sarà di circa 6,7 km/h proveniente da Est, con raffiche che potranno raggiungere i 15,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 97%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, le temperature saliranno leggermente, raggiungendo +17,2°C alle 09:00. Il cielo rimarrà coperto e la velocità del vento varierà tra 5,1 km/h e 6,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, attorno al 7%, senza accumuli previsti.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 19,9°C alle 13:00. Il cielo continuerà a essere coperto e la velocità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia attorno al 15%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 18°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 2,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia assente.

In conclusione, il fine settimana a Correggio si presenterà caratterizzato da un clima prevalentemente coperto e umido, con piogge leggere previste per Venerdì e Sabato. Domenica offrirà un miglioramento delle condizioni, con temperature più miti e assenza di precipitazioni. Si consiglia di prepararsi per un weekend variabile, tenendo in considerazione le possibili piogge e l’umidità elevata.

