Meteo Corsico, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corsico indicano un Giovedì 10 Ottobre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando attorno ai 15°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un’alta probabilità di precipitazioni, specialmente durante le prime ore del giorno.

Nella notte, si registrerà un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni del 48%. La velocità del vento sarà di circa 11,1 km/h proveniente da est, creando una leggera brezza vivace.

Durante la mattina, le condizioni meteo non miglioreranno, con piogge moderate che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno tra i 15,1°C e i 15,6°C, mentre la copertura nuvolosa sarà totale al 100%. La velocità del vento diminuirà, ma le raffiche potranno raggiungere i 27 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che potranno superare i 2 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con un passaggio a cielo coperto e nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16,3°C. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà presente, sebbene con intensità minore rispetto alla mattina. Il vento si presenterà più leggero, con velocità attorno ai 5 km/h.

La sera porterà finalmente un cambiamento significativo, con il cielo che si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno fino a 12,5°C, e l’umidità si ridurrà, portando a un clima più gradevole. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest, ma con intensità ridotta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corsico indicano un Giovedì 10 Ottobre all’insegna della pioggia e del cielo coperto, con un miglioramento atteso in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e cieli sereni, favorendo così un clima più piacevole per gli abitanti della zona.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Corsico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.5° perc. +15.5° prob. 48 % 11.1 E max 26.4 Levante 91 % 1002 hPa 3 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.51 mm 10.2 ESE max 25.1 Scirocco 95 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.2° perc. +15.3° 1.73 mm 7.1 ESE max 22.6 Scirocco 95 % 999 hPa 9 pioggia moderata +15.1° perc. +15.3° 1.71 mm 4.5 SE max 14.4 Scirocco 98 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.23 mm 0.8 NE max 8.7 Grecale 95 % 1000 hPa 15 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° prob. 55 % 0.9 ENE max 5.9 Grecale 92 % 1000 hPa 18 nubi sparse +14.8° perc. +14.7° prob. 23 % 5.9 ONO max 6.7 Maestrale 92 % 1002 hPa 21 cielo sereno +13.3° perc. +12.8° Assenti 7.5 NNO max 12 Maestrale 83 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.