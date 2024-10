Meteo Corsico, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corsico di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 15,4°C. La mattina continuerà a essere influenzata da piogge leggere, con una temperatura che scenderà leggermente a 15,2°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si attesteranno attorno ai 15,9°C. Infine, la sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, mantenendosi sui 15,3°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Corsico saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si manterrà stabile attorno ai 15,4°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est a una velocità di circa 5,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 58%, ma non si registreranno piogge significative.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento si intensificherà leggermente, con velocità che arriveranno fino a 8,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che toccheranno il 66%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,9°C. La velocità del vento si manterrà su valori simili a quelli della mattina, con raffiche che potranno raggiungere i 21 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà, attestandosi attorno al 49%.

La sera porterà un leggero abbassamento della temperatura, che si attesterà sui 15,3°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una velocità di circa 9,9 km/h. La probabilità di precipitazioni scenderà ulteriormente, ma non si escludono piogge leggere.

In conclusione, le previsioni meteo per Corsico nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno intorno ai 15°C e condizioni nuvolose. Si prevede che le piogge leggere possano continuare a manifestarsi, ma senza accumuli significativi. Le temperature tenderanno a rimanere fresche, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni climatiche di questo periodo autunnale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Corsico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.4° perc. +15.5° prob. 58 % 5.1 ENE max 11.7 Grecale 95 % 1028 hPa 3 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 64 % 6.3 E max 14.7 Levante 94 % 1027 hPa 6 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.17 mm 6.7 E max 15.2 Levante 94 % 1027 hPa 9 cielo coperto +15.7° perc. +15.7° prob. 66 % 9.4 E max 21.4 Levante 91 % 1028 hPa 12 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° prob. 70 % 11 E max 20.3 Levante 86 % 1027 hPa 15 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 49 % 9.7 E max 20.1 Levante 88 % 1026 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 41 % 9.6 E max 21.8 Levante 90 % 1026 hPa 21 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 38 % 9.5 E max 21.3 Levante 92 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:18

