Meteo Corsico, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

Le previsioni meteo per Corsico di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a intensificarsi nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno relativamente fresche, oscillando attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida. I venti, provenienti principalmente da est, si presenteranno con intensità variabile, ma si prevede che raggiungano raffiche significative.

Durante la mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 12-13°C. La pioggia sarà accompagnata da una copertura nuvolosa al 100%, e l’umidità rimarrà alta, attorno al 93%. I venti continueranno a soffiare da est, con velocità che potranno raggiungere i 14 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno superare i 3 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà sostanziali variazioni. Le piogge moderate proseguiranno, mantenendo le temperature attorno ai 12-13°C. La copertura nuvolosa rimarrà fissa al 100%, e l’umidità continuerà a essere elevata. I venti, provenienti da nord e nord-ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma non si escludono raffiche più forti. Le precipitazioni si attesteranno tra i 1 e i 2 mm.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo non mostreranno segnali di miglioramento. Le piogge moderate continueranno a cadere, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta. Anche i venti continueranno a soffiare da nord-ovest, con intensità che varierà nel corso delle ore.

In conclusione, le previsioni meteo per Corsico nei prossimi giorni non promettono miglioramenti significativi. Si prevede che il maltempo persista, con piogge che continueranno a caratterizzare le giornate. Le temperature rimarranno fresche, e l’umidità elevata contribuirà a creare un’atmosfera piuttosto scomoda. È consigliabile prepararsi a condizioni di maltempo e, se possibile, limitare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Corsico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.11 mm 11.7 E max 27.5 Levante 93 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +14° perc. +13.7° 0.66 mm 13.7 E max 32.9 Levante 88 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +13.3° perc. +13.1° 1.8 mm 14.2 E max 37.9 Levante 93 % 1005 hPa 9 pioggia leggera +13° perc. +12.8° 0.76 mm 7.8 ENE max 19 Grecale 92 % 1006 hPa 12 pioggia moderata +12.7° perc. +12.5° 2.77 mm 7.8 N max 17.9 Tramontana 94 % 1005 hPa 15 pioggia moderata +12.9° perc. +12.6° 1.79 mm 5.1 NNO max 20.2 Maestrale 92 % 1003 hPa 18 pioggia moderata +12.6° perc. +12.3° 1.2 mm 9.7 NO max 24.2 Maestrale 94 % 1005 hPa 21 pioggia moderata +12.2° perc. +12° 1.21 mm 8.4 ONO max 16.3 Maestrale 94 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:54

