Meteo Corsico, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Corsico si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16°C e i 20°C. La copertura nuvolosa sarà significativa nelle prime ore, ma si ridurrà progressivamente, favorendo l’arrivo di schiarite nel pomeriggio. I venti saranno deboli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 80%, e i venti si muoveranno da Est-Nord Est a velocità di circa 2,5 km/h. Le condizioni di cielo coperto continueranno fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 16°C e i 19°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% fino a metà mattinata, per poi iniziare a diradarsi. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 3-4 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’84%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 20°C. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi intorno al 3-8%. I venti si presenteranno deboli, provenienti principalmente da Sud-Ovest, con intensità che non supererà i 4 km/h. Questo permetterà di godere di un pomeriggio piacevole e soleggiato.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, ma le temperature rimarranno miti, intorno ai 17°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 83%, e i venti si faranno più leggeri, mantenendosi sotto i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Corsico mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una alternanza di giornate soleggiate e nuvolose. È consigliabile approfittare del pomeriggio di Martedì per attività all’aperto, prima che le nuvole tornino a coprire il cielo nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Corsico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 2.5 ENE max 2.9 Grecale 80 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° Assenti 2.7 SO max 3.1 Libeccio 83 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° Assenti 3.5 SO max 4.4 Libeccio 84 % 1027 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° Assenti 2.5 O max 3.6 Ponente 80 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.2° perc. +20.1° Assenti 3.9 O max 4.2 Ponente 68 % 1027 hPa 15 cielo sereno +20.5° perc. +20.3° prob. 8 % 3.2 SO max 3.1 Libeccio 67 % 1026 hPa 18 poche nuvole +18° perc. +18° prob. 12 % 0.8 SSO max 2.8 Libeccio 79 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° Assenti 4 NE max 4 Grecale 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:53 e tramonta alle ore 18:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.