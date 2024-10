Meteo Corsico, le previsioni per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa 12,3°C e umidità al 78%. Durante la mattina, si prevede un aumento della temperatura fino a 18,5°C, mantenendo il cielo prevalentemente sereno. Nel pomeriggio, la temperatura raggiungerà 18,8°C con poche nuvole. Tuttavia, in serata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con una temperatura di 14,4°C e una leggera possibilità di pioggia. Sabato, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 13,4°C e umidità all’86%. Domenica, si manterrà un cielo coperto con temperature che raggiungeranno 19,2°C.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,3°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 78% e una pressione atmosferica di 1007 hPa. La velocità del vento sarà di 6 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10,1 km/h. Non si registreranno precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una temperatura che salirà fino a 18,5°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, mentre l’umidità scenderà al 60%. Il vento continuerà a soffiare leggermente da Est-Sud Est, con una velocità di circa 6,7 km/h. Anche in questo periodo non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il tempo si manterrà stabile con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 14% e l’umidità si aggirerà attorno al 60%. La velocità del vento sarà di 6,6 km/h, mantenendo una direzione Est-Sud Est. Non ci saranno precipitazioni.

Infine, nella sera, si assisterà a un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura scenderà a 14,4°C alle 21:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 55%. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con un’intensità di 0,11 mm di pioggia leggera prevista. L’umidità salirà all’83%, mentre il vento continuerà a soffiare da Est-Nord Est a 6,3 km/h.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 51%, con un’umidità che raggiungerà l’86%. La velocità del vento sarà di 5,6 km/h proveniente da Nord Est, con una probabilità di precipitazioni del 14%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà fino a 17,9°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa sarà al 99%, con un’umidità del 62%. Il vento sarà debole, con una velocità di 3,4 km/h proveniente da Sud. Non si prevedono precipitazioni.

Durante il pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 18,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 100% e l’umidità si aggirerà attorno al 60%. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che scenderà a 14,8°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà ancora al 100% e l’umidità salirà all’80%. Non si prevedono precipitazioni.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre si presenterà con cielo coperto e una temperatura di circa 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 94%, con un’umidità del 83%. La velocità del vento sarà di 3,6 km/h proveniente da Ovest, senza precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà fino a 17,9°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa sarà del 62%, mentre l’umidità scenderà al 55%. Il vento sarà debole, con una velocità di 4,8 km/h proveniente da Ovest. Non si prevedono precipitazioni.

Durante il pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 39% e l’umidità si aggirerà attorno al 54%. Non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di 15,5°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà del 90% e l’umidità salirà al 74%. Non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana a Corsico si presenterà con un Venerdì soleggiato e un Sabato prevalentemente nuvoloso, mentre la Domenica porterà un cielo coperto. Gli amanti del sole potranno approfittare del Venerdì, mentre per il resto del weekend sarà consigliato portare un ombrello, soprattutto per Sabato e Domenica.

