Meteo Cortona, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Cortona di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di nuvolosità variabile. La temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21,8°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole e pioggia influenzerà anche la percezione termica, rendendo l’atmosfera più fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e si registreranno piogge leggere, con un’intensità di 0,17mm. La brezza leggera proveniente da est accompagnerà la notte, mantenendo l’umidità intorno all’85%.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento. Le piogge continueranno, con una temperatura che si alzerà fino a 21,1°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 71% e il 76%. La probabilità di precipitazioni si ridurrà progressivamente, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 19,7km/h.

Nel pomeriggio, il meteo si presenterà nuovamente instabile. Il cielo sarà coperto, con temperature che scenderanno a 19,1°C alle 15:00. Le piogge riprenderanno, con accumuli che potranno arrivare a 0,12mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%, e il vento si farà più leggero, con velocità attorno ai 6,4km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15,6°C. Le piogge continueranno a cadere, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. L’intensità delle precipitazioni sarà contenuta, ma costante, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,41mm. L’umidità si manterrà alta, intorno al 93%, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che la situazione meteorologica migliori leggermente nei giorni successivi, con un possibile ritorno di sole e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° prob. 25 % 4.9 ESE max 5.1 Scirocco 88 % 1020 hPa 5 pioggia leggera +14.1° perc. +14° 0.39 mm 5.6 ESE max 5.5 Scirocco 92 % 1020 hPa 8 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° prob. 34 % 6.8 SE max 10.9 Scirocco 77 % 1020 hPa 11 nubi sparse +21.1° perc. +20.9° prob. 30 % 9.5 SSE max 17.1 Scirocco 62 % 1019 hPa 14 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° prob. 5 % 4.2 ESE max 10.4 Scirocco 67 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +17° perc. +17° 0.41 mm 6.4 SSE max 9.3 Scirocco 85 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +15.9° perc. +15.9° 0.25 mm 6 E max 6.7 Levante 92 % 1019 hPa 23 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.41 mm 6.8 E max 11.2 Levante 93 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:21

