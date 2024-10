Meteo Cosenza, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Cosenza indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23,6°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9,7 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, specialmente nelle ore serali, con valori che toccheranno il 98%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 13,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 41%, mentre la velocità del vento sarà di circa 5,5 km/h proveniente da Sud Est. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a 21,8°C entro le 09:00. La ventilazione sarà leggera, con direzione Ovest, e la copertura nuvolosa si ridurrà al 6%. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 47% intorno a mezzogiorno.

Il pomeriggio porterà un leggero aumento delle nuvole, ma il cielo rimarrà in gran parte sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,4°C alle 13:00 e scenderanno gradualmente fino a 22°C alle 15:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra 4,8 km/h e 9,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50%, mantenendo un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 96% entro le 21:00. Le temperature scenderanno a 16,8°C, e l’umidità aumenterà, portandosi al 75%. La ventilazione continuerà a essere leggera, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cosenza indicano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Martedì e mercoledì potrebbero portare condizioni più variabili, con temperature che si manterranno comunque su valori miti. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.3° perc. +13.1° Assenti 5.5 SE max 6.4 Scirocco 90 % 1017 hPa 3 poche nuvole +13.2° perc. +12.9° Assenti 5.7 SE max 7.2 Scirocco 89 % 1016 hPa 6 cielo sereno +15.2° perc. +14.8° Assenti 4.6 SE max 6.4 Scirocco 76 % 1017 hPa 9 cielo sereno +21.8° perc. +21.3° Assenti 6.4 O max 5.3 Ponente 47 % 1018 hPa 12 poche nuvole +23.6° perc. +23.2° Assenti 9.7 O max 6.5 Ponente 47 % 1017 hPa 15 cielo sereno +22° perc. +21.7° Assenti 4.8 O max 4.1 Ponente 56 % 1017 hPa 18 poche nuvole +16.4° perc. +16.2° Assenti 5.2 ESE max 4.9 Scirocco 80 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° Assenti 6.3 ESE max 5.9 Scirocco 75 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.