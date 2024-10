Meteo Cosenza, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Cosenza si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i 16,3°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza particolari variazioni climatiche significative.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo prevalentemente sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 26,9°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da Nord-Ovest. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 39% e il 47%, garantendo un comfort climatico ottimale per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo sereno e temperature che inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 24,5°C. La ventilazione rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’assenza di precipitazioni garantirà una giornata asciutta, ideale per passeggiate e attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera umidità che si aggirerà attorno al 70%. Le condizioni di calma e serenità continueranno a caratterizzare la notte, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Cosenza nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Domani e dopodomani, si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza significative variazioni nel meteo generale. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima ideale per attività all’aperto, con la certezza di un’ottima qualità dell’aria e assenza di precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16.3° perc. +15.7° Assenti 5 SSE max 6.9 Scirocco 66 % 1020 hPa 3 nubi sparse +16.1° perc. +15.4° Assenti 3.9 ESE max 5 Scirocco 64 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18° perc. +17.4° Assenti 4.1 E max 3.9 Levante 57 % 1020 hPa 9 nubi sparse +24.5° perc. +24.1° Assenti 6.3 NO max 5 Maestrale 42 % 1020 hPa 12 poche nuvole +26.9° perc. +26.8° Assenti 7.7 NO max 6.6 Maestrale 40 % 1019 hPa 15 cielo sereno +24.5° perc. +24.4° Assenti 4.8 NO max 5.8 Maestrale 52 % 1019 hPa 18 cielo sereno +18.6° perc. +18.5° Assenti 4.8 E max 4.6 Levante 73 % 1020 hPa 21 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 5.5 ESE max 5.2 Scirocco 70 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:11

