Meteo Cosenza, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

Le previsioni meteo per Cosenza di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 20°C. Tuttavia, il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che si manterrà alta. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 17°C, e il cielo continuerà a essere coperto. La sera non porterà significativi cambiamenti, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16°C.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto. Le temperature si manterranno tra 15,4°C e 16,3°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando attorno all’85%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno fino a raggiungere i 20,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque attorno al 59%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno a 17,9°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 82%. La brezza leggera da nord ovest accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’aria fresca.

La sera si presenterà con temperature stabili attorno ai 16°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’83%. Anche in questo frangente, la brezza leggera da est continuerà a farsi sentire.

In conclusione, le previsioni meteo per Cosenza di Sabato 26 Ottobre evidenziano una giornata nuvolosa e fresca, con temperature che non subiranno grandi variazioni. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibili lievi miglioramenti nel cielo, ma senza significativi cambiamenti nelle temperature. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il panorama meteo della città.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.3° perc. +16.2° Assenti 5.5 E max 4.9 Levante 85 % 1024 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +15.5° Assenti 5.5 E max 5 Levante 80 % 1023 hPa 6 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° Assenti 5.8 E max 5 Levante 73 % 1024 hPa 9 nubi sparse +22.4° perc. +22.1° Assenti 3.4 NNO max 4.8 Maestrale 54 % 1023 hPa 12 nubi sparse +23.6° perc. +23.3° Assenti 6.9 NO max 7.2 Maestrale 49 % 1022 hPa 15 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° Assenti 5.6 NNO max 8.8 Maestrale 67 % 1022 hPa 18 cielo coperto +16.9° perc. +16.9° Assenti 4.2 E max 4.5 Levante 86 % 1023 hPa 21 cielo coperto +16.2° perc. +16° Assenti 3.9 ESE max 4.1 Scirocco 83 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:57

