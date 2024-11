Meteo Cosenza, le previsioni per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si attesteranno attorno ai 13,3°C, con una temperatura percepita di 12,5°C. La velocità del vento sarà di circa 6,5 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70% e la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. Queste condizioni favorevoli continueranno fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 22,9°C entro le 12:00. La temperatura percepita si aggirerà attorno ai 22,1°C. La brezza leggera continuerà a soffiare con una velocità di circa 9,2 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 5%. L’umidità scenderà fino al 33%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 61%. Le temperature scenderanno a 15,7°C alle 16:00, con una temperatura percepita di 15°C. La velocità del vento si ridurrà a 0,9 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 65%. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo così un fine settimana asciutto.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa che varierà tra il 21% e il 35%. Le temperature si attesteranno attorno ai 13,7°C alle 23:00, con una temperatura percepita di 12,6°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 5,7 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 64%. La pressione atmosferica rimarrà costante a 1024 hPa.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre inizierà con un cielo parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa del 42%. Le temperature si attesteranno attorno ai 13,5°C, con una temperatura percepita di 12,6°C. La velocità del vento sarà di circa 5,5 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66% e la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso con una copertura che arriverà fino al 64%. Le temperature saliranno fino a 21,5°C entro le 12:00, con una temperatura percepita di 21°C. La brezza leggera continuerà a soffiare con una velocità di circa 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1021 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà leggermente, presentando poche nuvole con una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature scenderanno a 18,5°C alle 15:00, con una temperatura percepita di 18,1°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,1 km/h e l’umidità aumenterà fino al 65%. Non si registreranno precipitazioni, garantendo un fine settimana asciutto.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che varierà tra il 8% e il 11%. Le temperature si attesteranno attorno ai 13,4°C alle 20:00, con una temperatura percepita di 13,1°C. La velocità del vento sarà di circa 5 km/h e l’umidità si stabilizzerà attorno all’80%. La pressione atmosferica rimarrà costante a 1023 hPa.

Domenica 3 Novembre

Nella notte di Domenica 3 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 13%. Le temperature si attesteranno attorno ai 13°C, con una temperatura percepita di 12,3°C. La velocità del vento sarà di circa 5,6 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76% e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con temperature che saliranno fino a 22,3°C entro le 12:00. La temperatura percepita si aggirerà attorno ai 21,6°C. La brezza leggera continuerà a soffiare con una velocità di circa 8,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%. L’umidità scenderà fino al 41%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 15%. Le temperature scenderanno a 19°C alle 15:00, con una temperatura percepita di 18,6°C. La velocità del vento si ridurrà a 5,4 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 63%. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo così un fine settimana asciutto.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 16% e il 37%. Le temperature si attesteranno attorno ai 13°C alle 22:00, con una temperatura percepita di 12,5°C. La velocità del vento sarà di circa 5,5 km/h e l’umidità si stabilizzerà attorno all’80%. La pressione atmosferica rimarrà costante a 1024 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Cosenza si preannuncia con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da cieli sereni e temperature miti, ideali per attività all’aperto. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo weekend perfetto per godere delle bellezze locali.

