Meteo Crema, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

Le previsioni meteo per Crema di Domenica 6 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma con l’avanzare della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a condizioni di cielo coperto. Le temperature si attesteranno tra i 9°C e i 16°C, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 90%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a 15,7°C intorno alle 11:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente fredda. L’umidità, in questa fase, si attesterà attorno al 67%, creando una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 17°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente. La copertura nuvolosa varierà, ma rimarrà comunque alta, intorno al 84%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 74% e il 78%. I venti, sempre leggeri, non influenzeranno significativamente la sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crema nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno stabili e un’umidità elevata. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freschezza potrebbe persistere. Si consiglia di prepararsi a una settimana con un clima variabile, che potrebbe riservare sorprese in termini di temperature e copertura nuvolosa.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10° perc. +9.4° Assenti 8.2 E max 9.7 Levante 91 % 1014 hPa 3 nubi sparse +9.4° perc. +8.5° Assenti 6.9 E max 7.4 Levante 90 % 1013 hPa 6 nubi sparse +9.9° perc. +9.3° Assenti 6.3 E max 8.3 Levante 89 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° Assenti 5.2 ESE max 6.5 Scirocco 76 % 1015 hPa 12 cielo coperto +16.2° perc. +15.5° Assenti 3.7 ESE max 3.5 Scirocco 64 % 1014 hPa 15 nubi sparse +16.3° perc. +15.7° Assenti 3.2 SO max 3.2 Libeccio 67 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.5° perc. +13.9° Assenti 4.6 OSO max 4.9 Libeccio 74 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° Assenti 2.1 OSO max 3.6 Libeccio 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:46

