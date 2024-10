Meteo Crema, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crema di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno variabili, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si attesterà intorno ai 13,9°C, con una leggera brezza proveniente da nord. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più nuvoloso, raggiungendo una copertura del 100% nella mattina, quando le temperature saliranno fino a 16,4°C.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenzieranno una stabilità climatica, con temperature che si manterranno tra i 16°C e i 16,9°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. La pomeriggio vedrà un leggero miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà all’81% verso le 17:00. Tuttavia, il cielo rimarrà per lo più coperto, con occasionali schiarite.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo valori intorno ai 13,4°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Crema di Lunedì 14 Ottobre suggeriscono una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con un miglioramento atteso in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un trend simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, mentre le condizioni meteo potrebbero variare con l’arrivo di nuove perturbazioni. Gli amanti del clima fresco e delle giornate nuvolose troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.9° perc. +13.7° Assenti 5.3 N max 5.7 Tramontana 90 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.3° perc. +13° Assenti 1.4 ENE max 1.7 Grecale 89 % 1019 hPa 6 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° Assenti 5.3 ENE max 5.6 Grecale 88 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° Assenti 4.4 NE max 4.8 Grecale 82 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° Assenti 0.5 NE max 1.8 Grecale 77 % 1020 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° Assenti 3 OSO max 4.6 Libeccio 81 % 1018 hPa 18 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° Assenti 3 ONO max 3.9 Maestrale 91 % 1019 hPa 21 poche nuvole +13.7° perc. +13.6° Assenti 2.4 ONO max 2.6 Maestrale 93 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.