Meteo Crema, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Crema indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi sparse e un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 18,9°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 8,7 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si aggireranno intorno ai 14°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 91%. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da est-nord est.

Nella mattina, la situazione meteorologica non subirà significative variazioni, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 76%.

Nel pomeriggio, il cielo passerà da cielo coperto a nubi sparse, con una temperatura massima di 18,9°C. La ventilazione si manterrà debole, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità rimarrà attorno al 75%, rendendo l’aria leggermente umida.

Con l’arrivo della sera, le nubi aumenteranno ulteriormente, portando a un cielo quasi completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16,6°C, con un’umidità che salirà fino al 98%. La ventilazione continuerà a essere debole, con raffiche che non supereranno i 4,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crema nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più fresca, specialmente nelle ore serali. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aria aperta, mentre è consigliabile tenere a mente l’abbigliamento adeguato per le serate più fresche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° Assenti 4.8 ENE max 4.9 Grecale 91 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +14.1° Assenti 3.8 E max 4.2 Levante 92 % 1027 hPa 6 nubi sparse +13.9° perc. +13.7° Assenti 6 NE max 6.2 Grecale 92 % 1028 hPa 9 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° Assenti 4 E max 6.1 Levante 84 % 1029 hPa 12 nubi sparse +18.4° perc. +18.3° Assenti 4.2 SE max 5.9 Scirocco 76 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° Assenti 4.8 ESE max 8.7 Scirocco 78 % 1027 hPa 18 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° Assenti 4 NE max 4.1 Grecale 85 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° Assenti 3.6 NE max 4 Grecale 85 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.