Meteo Crema, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Crema si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 96%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’85%.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a mostrare qualche miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, variando tra i 2,5 km/h e i 4,8 km/h, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 71%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C. Le condizioni di bel tempo continueranno a prevalere, con una probabilità di precipitazioni molto bassa, inferiore al 10%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, le nubi torneranno a coprire il cielo, portando a un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,8°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 88%, e il vento si farà più presente, con raffiche che potranno arrivare fino a 5,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Crema indicano una giornata che inizierà con un clima nuvoloso, ma che si trasformerà in un pomeriggio sereno e mite. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più instabili, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° Assenti 2.1 NNE max 3 Grecale 85 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° Assenti 3.7 OSO max 4 Libeccio 86 % 1027 hPa 6 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° Assenti 3.9 O max 4 Ponente 87 % 1027 hPa 9 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° Assenti 3.9 ONO max 4.4 Maestrale 80 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.2° perc. +20.1° Assenti 2.9 O max 2.7 Ponente 71 % 1027 hPa 15 cielo sereno +20.4° perc. +20.4° prob. 11 % 2.3 SSO max 2.8 Libeccio 73 % 1027 hPa 18 nubi sparse +17.3° perc. +17.3° prob. 10 % 2.6 E max 2.6 Levante 84 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.9° Assenti 5.1 NE max 5.5 Grecale 87 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:50 e tramonta alle ore 18:19

