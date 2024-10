Meteo Crema, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 8 Ottobre a Crema indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La presenza di piogge, che si intensificheranno nel corso della giornata, sarà accompagnata da una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno su valori moderati, con minime attorno ai 12,7°C e massime che raggiungeranno i 16,1°C. La ventilazione si presenterà variabile, con raffiche che potranno superare i 60 km/h nelle ore centrali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,7°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 94%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 27 km/h.

Nella mattina, il maltempo continuerà a farsi sentire, con pioggia leggera che si trasformerà in pioggia moderata attorno alle 11:00. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,4°C. Il vento si intensificherà, con velocità che potranno superare i 30 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento dell’intensità delle precipitazioni, con momenti di forte pioggia attesi intorno alle 14:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,7°C, ma la sensazione di freddo sarà accentuata dalla presenza di vento forte. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 60 km/h, contribuendo a un clima decisamente instabile.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non miglioreranno, e si prevede un ritorno a pioggia leggera. Le temperature si manterranno sui 13,6°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. Il vento si attenuerà leggermente, ma continuerà a soffiare da ovest con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crema nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori freschi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni climatiche non offriranno tregua nel breve termine.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.7° perc. +12.5° 0.11 mm 4.1 ENE max 5.2 Grecale 94 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +12.9° perc. +12.7° 0.19 mm 5.6 E max 11.6 Levante 95 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +13.4° perc. +13.3° 0.29 mm 14.7 E max 37.5 Levante 95 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +14.3° perc. +14.3° 0.78 mm 25.6 E max 53.1 Levante 94 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.92 mm 33.8 ESE max 61.5 Scirocco 92 % 1005 hPa 15 pioggia moderata +15.2° perc. +15.3° 1.9 mm 8.5 SSE max 26.3 Scirocco 96 % 1004 hPa 18 cielo coperto +13.7° perc. +13.6° prob. 80 % 11.4 O max 19.7 Ponente 95 % 1005 hPa 21 cielo coperto +13.6° perc. +13.5° prob. 49 % 6.7 OSO max 13.7 Libeccio 95 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:43

