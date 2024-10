Meteo Cremona, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Cremona si troverà ad affrontare condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni del tempo indicano un cielo sereno per l’intera giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 20,1°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con una velocità media che non supererà i 6 km/h, rendendo l’atmosfera complessivamente piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,6°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un’ottima visibilità e un’atmosfera tranquilla. L’umidità si manterrà alta, intorno al 91%, ma non ci saranno effetti negativi sul comfort.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 19°C entro le ore centrali. Il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. La brezza leggera proveniente da ovest contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole, ideale per una passeggiata o per attività all’aperto.

Il pomeriggio porterà le temperature ai massimi della giornata, con punte di 20,1°C. La ventilazione rimarrà debole, favorendo un clima stabile e confortevole. L’umidità, sebbene alta, non influenzerà negativamente la percezione del calore, che sarà mitigata dalla brezza leggera. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà completamente sereno.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai 15°C. Il cielo continuerà a essere sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e senza nuvole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci si aspetta alcun disagio.

In conclusione, le previsioni meteo per Cremona indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperato. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un autunno che si presenta particolarmente clemente.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.4° perc. +14.3° Assenti 6.1 O max 6.2 Ponente 92 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.7° perc. +13.5° Assenti 6.2 ONO max 6.2 Maestrale 92 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.1° perc. +13.9° Assenti 6.6 O max 7.1 Ponente 91 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.2° perc. +18° Assenti 6.4 NO max 6.4 Maestrale 75 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° Assenti 3 ONO max 2.4 Maestrale 67 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.5° perc. +17.3° Assenti 2 SSO max 2.4 Libeccio 78 % 1023 hPa 19 cielo sereno +15.8° perc. +15.7° Assenti 0.5 E max 2.3 Levante 85 % 1024 hPa 22 cielo sereno +14.9° perc. +14.7° Assenti 1.5 O max 1.8 Ponente 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:06

