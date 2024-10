Meteo Crotone, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crotone di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori miti, con punte massime attorno ai 26°C. La presenza di venti sostenuti, che raggiungeranno intensità forte, influenzerà la percezione del freddo, rendendo la giornata particolarmente ventosa.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa 22,5°C. Le nubi sparse inizieranno a comparire intorno all’1:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. La temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, mentre la velocità del vento si attesterà attorno ai 14 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa leggera, con temperature che saliranno fino a 26°C intorno alle 11:00. I venti si intensificheranno, raggiungendo i 37 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente fino a metà giornata, ma l’umidità inizierà a crescere, superando il 70%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. Il cielo diventerà completamente coperto e si registreranno piogge leggere a partire dalle 17:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 24°C. I venti continueranno a soffiare con forza, raggiungendo punte di 50 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando a valori superiori all’80%.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso e piogge intermittenti. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, mentre i venti manterranno la loro intensità, con raffiche che potranno superare i 48 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà presente, con accumuli minimi previsti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crotone nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di Giovedì caratterizzata da piogge leggere e vento forte, si prevede un miglioramento per Venerdì, con un ritorno a condizioni più soleggiate. Tuttavia, il fine settimana potrebbe riservare ulteriori sorprese meteorologiche, con la possibilità di nuovi rovesci. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.5° perc. +22.5° prob. 14 % 14.7 SO max 18.8 Libeccio 65 % 1009 hPa 3 poche nuvole +22.2° perc. +22.2° prob. 8 % 15.5 SO max 20.1 Libeccio 62 % 1008 hPa 6 poche nuvole +23° perc. +23.1° prob. 4 % 19.4 SO max 25.2 Libeccio 67 % 1009 hPa 9 cielo sereno +25.7° perc. +26.1° Assenti 31 SSO max 35.1 Libeccio 68 % 1009 hPa 12 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 39 S max 45.8 Ostro 74 % 1008 hPa 15 cielo coperto +25.1° perc. +25.8° Assenti 37.4 S max 49.5 Ostro 83 % 1007 hPa 18 cielo coperto +24.4° perc. +25.2° prob. 11 % 37.6 S max 53.2 Ostro 88 % 1007 hPa 21 cielo coperto +24.6° perc. +25.4° prob. 6 % 35 SSO max 48.2 Libeccio 86 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:26

