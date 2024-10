Meteo Cuneo, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Cuneo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nelle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C e 14°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1029 hPa, mentre l’umidità si manterrà alta, superando il 90%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’81%, con una leggera diminuzione dell’umidità. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 2,1 km/h e 6,6 km/h, rendendo la sensazione di freschezza più gradevole. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così un clima asciutto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un parziale miglioramento, con un ritorno a nubi sparse. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 18,1°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 75%. I venti continueranno a essere leggeri, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’atmosfera più piacevole. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attorno al 4%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 14°C. L’umidità aumenterà nuovamente, superando il 90%, e i venti si manterranno leggeri, rendendo la serata tranquilla e senza particolari eventi atmosferici da segnalare.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cuneo mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e le condizioni generali rimarranno favorevoli per attività all’aperto, anche se con la necessità di un abbigliamento adeguato per le fresche serate autunnali.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13° perc. +12.7° Assenti 4.9 OSO max 8.7 Libeccio 90 % 1029 hPa 3 cielo coperto +13.8° perc. +13.6° Assenti 4.3 OSO max 7 Libeccio 89 % 1028 hPa 6 cielo coperto +14° perc. +13.7° Assenti 3.5 OSO max 5.2 Libeccio 88 % 1028 hPa 9 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° Assenti 2.1 N max 4.4 Tramontana 82 % 1030 hPa 12 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 6.1 NNE max 6.5 Grecale 75 % 1028 hPa 15 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 5.7 NE max 6.3 Grecale 79 % 1028 hPa 18 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° Assenti 1.9 O max 3.1 Ponente 91 % 1029 hPa 21 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 3.1 O max 4.7 Ponente 91 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:56 e tramonta alle ore 18:31

