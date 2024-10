Meteo Dalmine, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Dalmine di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. I dati raccolti mostrano un inizio di giornata con temperature miti, ma con un aumento dell’intensità delle precipitazioni nelle ore mattutine. La copertura nuvolosa sarà pressoché totale, con un’alta probabilità di pioggia che si estenderà fino al pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera e moderata, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. La velocità del vento varierà tra i 6,2 km/h e gli 8,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 91%.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, con un picco di intensità alle 09:00, quando si registreranno 4,67 mm di pioggia. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 15,1°C e la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 11,5 km/h. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, mantenendo l’umidità alta.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con piogge che si presenteranno in forma leggera. Le temperature si manterranno intorno ai 15,2°C, mentre la velocità del vento si attesterà tra i 2,7 km/h e i 3,1 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un’umidità che si aggirerà attorno al 95%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni, con il passaggio a nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 12,4°C e la velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendo comunque un’intensità leggera. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma l’umidità rimarrà elevata.

In conclusione, le previsioni meteo per Dalmine nei prossimi giorni mostrano un miglioramento a partire da Venerdì, con un progressivo allentamento delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, sarà importante monitorare le condizioni, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere. La giornata di Giovedì si presenterà quindi come una giornata da trascorrere prevalentemente al chiuso, con attenzione alle condizioni meteo che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.15 mm 8.9 NE max 16 Grecale 91 % 1003 hPa 3 pioggia moderata +15.2° perc. +15.3° 1.11 mm 8.1 ENE max 17.7 Grecale 95 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.4° perc. +15.5° 1.4 mm 7.6 E max 21.2 Levante 95 % 999 hPa 9 forte pioggia +15.1° perc. +15.2° 4.67 mm 0.6 S max 11.5 Ostro 98 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.2° perc. +15.4° 0.93 mm 1.9 SSO max 4.7 Libeccio 99 % 1000 hPa 15 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.19 mm 3.1 NO max 5.1 Maestrale 95 % 1000 hPa 18 cielo coperto +14.1° perc. +14° prob. 67 % 4.8 NO max 7 Maestrale 91 % 1002 hPa 21 nubi sparse +12.9° perc. +12.5° prob. 3 % 5.8 N max 5.9 Tramontana 85 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:39

