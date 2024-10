Meteo Dalmine, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Dalmine indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge leggere, specialmente nelle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera fluttuazione durante le diverse fasce orarie. La presenza di nuvolosità intensa e le piogge previste potrebbero influenzare le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Durante la notte, Dalmine si presenterà con un cielo inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, e si assisterà a piogge leggere a partire dalle 08:00. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15°C e i 16°C. La pioggia sarà leggera, con accumuli che non supereranno i 0.72mm. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 5,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 93%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le piogge si interromperanno, ma le temperature si manterranno attorno ai 15°C. La probabilità di precipitazioni sarà presente, ma non si prevedono accumuli significativi. La velocità del vento sarà ridotta, con valori che non supereranno i 3,3 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 14,8°C. Le piogge riprenderanno, seppur in forma leggera, e il cielo rimarrà coperto. L’umidità continuerà a essere elevata, attorno al 91%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Dalmine nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e occasionali piogge. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15° perc. +14.9° Assenti 5.9 NE max 5.7 Grecale 90 % 1029 hPa 3 cielo coperto +15.2° perc. +15.1° prob. 5 % 3 NNE max 3.1 Grecale 87 % 1029 hPa 6 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° prob. 17 % 3.7 NE max 3.9 Grecale 87 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.63 mm 4 ENE max 5.9 Grecale 91 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.31 mm 1.7 ONO max 3.1 Maestrale 94 % 1030 hPa 15 cielo coperto +15.7° perc. +15.7° prob. 62 % 0.8 N max 2.1 Tramontana 91 % 1029 hPa 18 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.1 mm 0.8 NNE max 2.1 Grecale 95 % 1029 hPa 21 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.14 mm 4.6 NNO max 5.1 Maestrale 93 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:53 e tramonta alle ore 18:17

