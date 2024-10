Meteo Dalmine, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a Dalmine si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con piogge che si intensificheranno nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i +13,2°C e i +16,8°C. La presenza di umidità elevata, che raggiungerà il 95%, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto pesante. I venti, prevalentemente deboli, soffieranno da nord e nord-ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 24,8 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,2°C, con una leggera diminuzione percepita. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, e non si registreranno precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto e si assisterà all’arrivo di piogge leggere, che diventeranno più consistenti verso le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +16,8°C intorno alle 10:00. La probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che potranno variare da 0,39 mm a 1,98 mm. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 85-95%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle piogge, con precipitazioni moderate che si protrarranno fino a sera. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +14,6°C e +14,9°C, mentre l’umidità continuerà a essere alta. I venti si faranno più sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 15,8 km/h.

La sera porterà con sé un proseguimento delle piogge, che si presenteranno sotto forma di pioviggine leggera. Le temperature non subiranno significative variazioni, mantenendosi attorno ai +14,2°C. L’umidità rimarrà elevata, e le condizioni di cielo coperto persisteranno.

In conclusione, le previsioni meteo per Dalmine indicano una giornata di Sabato 19 Ottobre caratterizzata da un clima umido e piovoso. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.6° perc. +13.4° prob. 47 % 3.7 NNE max 3.9 Grecale 91 % 1017 hPa 3 cielo coperto +13.3° perc. +13.1° prob. 22 % 4 NNE max 4.2 Grecale 90 % 1016 hPa 6 cielo coperto +13.3° perc. +13.1° prob. 10 % 4.3 N max 4.2 Tramontana 90 % 1017 hPa 9 cielo coperto +16.2° perc. +16° prob. 14 % 2.2 SO max 2.8 Libeccio 81 % 1017 hPa 12 pioggia moderata +14.9° perc. +14.9° 1.98 mm 4.2 NO max 5.9 Maestrale 95 % 1018 hPa 15 pioggia leggera +14.9° perc. +14.8° 0.53 mm 4.6 N max 11.9 Tramontana 91 % 1017 hPa 18 pioggia leggera +14.4° perc. +14.3° 0.68 mm 3.8 NO max 6.6 Maestrale 93 % 1019 hPa 21 pioggia leggera +14.4° perc. +14.3° 0.49 mm 5.4 NNO max 6.1 Maestrale 90 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:24

