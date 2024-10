Meteo Dalmine, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Dalmine di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. La temperatura si manterrà attorno ai 11°C, con una percezione leggermente inferiore. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si attesterà intorno al 94%. Con il passare delle ore, si prevede un lieve miglioramento, ma le previsioni del tempo indicano che le piogge non si esauriranno completamente.

Nella mattina, le condizioni meteo rimarranno simili, con piogge leggere che continueranno a cadere fino a metà mattinata. Le temperature si attesteranno tra i 11°C e i 12,8°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 6,5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, contribuendo a mantenere un’atmosfera grigia e umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Le piogge leggere si interromperanno, lasciando spazio a un cielo prevalentemente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra i 11°C e i 12°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con intensità che non supereranno i 7 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 89%, mentre la pressione atmosferica inizierà a salire, raggiungendo i 1010 hPa.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a migliorare. Si prevede un cielo con nubi sparse, che permetterà di intravedere qualche apertura. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 9°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità, pur mantenendosi alta, inizierà a diminuire, portandosi attorno al 87%.

In conclusione, le previsioni meteo per Dalmine di Venerdì 4 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge leggere al mattino, seguite da un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +11.7° perc. +11.4° 0.99 mm 4.8 ONO max 10.5 Maestrale 94 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +11.1° perc. +10.7° 0.76 mm 3.7 NE max 5.7 Grecale 94 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +11.2° perc. +10.8° 0.35 mm 1.9 NNE max 3.1 Grecale 94 % 1007 hPa 9 cielo coperto +12.5° perc. +12.1° prob. 49 % 4.2 SSE max 5 Scirocco 86 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +12.5° perc. +12° 0.16 mm 6.5 SSE max 7.3 Scirocco 87 % 1009 hPa 15 cielo coperto +11.9° perc. +11.5° prob. 26 % 5.7 SE max 6.8 Scirocco 89 % 1010 hPa 18 cielo coperto +10.5° perc. +10° prob. 11 % 0.8 N max 1.9 Tramontana 94 % 1012 hPa 21 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.6 N max 3.6 Tramontana 92 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:50

