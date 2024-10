Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 18°C durante le ore centrali della giornata, mentre le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando attorno all’84%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali e occidentali, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà verso un cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 84%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 18°C intorno alle 10:00. L’umidità si manterrà sopra il 75%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo l’aria piuttosto umida. Le condizioni di visibilità saranno buone, nonostante la copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano significative variazioni, con un cielo sempre coperto e temperature che toccheranno il picco di 18,7°C intorno alle 14:00. L’intensità del vento rimarrà debole, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 15°C. L’umidità rimarrà elevata, ma le condizioni di vento non cambieranno significativamente, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Desenzano del Garda nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica, con temperature miti e un cielo che si manterrà prevalentemente nuvoloso. Martedì e Mercoledì potrebbero presentarsi condizioni simili, con lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze del lago, anche se con un cielo non sempre sereno.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Desenzano del Garda

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° Assenti 6.6 NNO max 8 Maestrale 84 % 1026 hPa 4 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° Assenti 5.7 NNO max 7.6 Maestrale 83 % 1025 hPa 7 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° Assenti 3.9 NNO max 5.4 Maestrale 81 % 1026 hPa 10 cielo coperto +18° perc. +17.8° Assenti 2.2 OSO max 2.1 Libeccio 75 % 1026 hPa 13 cielo coperto +18.6° perc. +18.5° Assenti 4.6 O max 5 Ponente 74 % 1025 hPa 16 cielo coperto +17.1° perc. +17° Assenti 3.7 SO max 4 Libeccio 83 % 1024 hPa 19 nubi sparse +16° perc. +15.9° Assenti 4.9 NNO max 4.8 Maestrale 87 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° Assenti 4.3 NNO max 4.5 Maestrale 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:06

