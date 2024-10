Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente umido e piovoso. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale miglioramento, ma le nubi rimarranno predominanti. La mattina porterà con sé piogge leggere, che si intensificheranno nel pomeriggio, con picchi di pioggia moderata. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 17,5°C. La sera si chiuderà con un cielo nuovamente coperto e temperature in lieve calo.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto al 91%, con una temperatura di 15,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno all’83%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, dalle 01:00 alle 05:00, si registreranno nubi sparse, con temperature che varieranno leggermente, mantenendosi tra 15,5°C e 15,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,9 km/h.

La mattina si presenterà con cielo coperto e piogge leggere a partire dalle 10:00. Le temperature si attesteranno tra i 16°C e i 17,5°C, con una copertura nuvolosa al 100%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che varieranno da 0,13 mm a 0,44 mm. L’umidità si manterrà alta, intorno all’85%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le piogge si intensificheranno, con valori di temperatura che scenderanno fino a 15,6°C. Le precipitazioni moderate porteranno accumuli significativi, con punte di 1,68 mm. Il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 7,2 km/h.

La sera vedrà un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur con intensità minore rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desenzano del Garda nei prossimi giorni evidenzieranno un clima variabile, con possibilità di schiarite e un graduale miglioramento a partire da Giovedì. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche e l’umidità continuerà a essere elevata, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° Assenti 7.2 NNE max 7.9 Grecale 83 % 1021 hPa 4 nubi sparse +15.5° perc. +15.1° Assenti 5.4 NE max 6.6 Grecale 79 % 1021 hPa 7 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° Assenti 8.3 ENE max 12.9 Grecale 76 % 1021 hPa 10 pioggia leggera +16.9° perc. +16.7° 0.13 mm 6.5 ESE max 14.1 Scirocco 78 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +16° perc. +15.9° 0.35 mm 4.4 NNE max 10.5 Grecale 87 % 1019 hPa 16 pioggia moderata +15.2° perc. +15.3° 1.68 mm 0.4 SE max 8.4 Scirocco 94 % 1020 hPa 19 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.7 mm 4.7 E max 10.1 Levante 95 % 1020 hPa 22 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 25 % 2.6 NE max 6 Grecale 92 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:25

