Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto, con piogge che si presenteranno soprattutto nella prima parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando intorno ai 16°C. La presenza di umidità elevata e venti leggeri completeranno il quadro meteorologico di questo giorno.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,4°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno all’84%, e non si prevederanno precipitazioni.

Durante la mattina, il tempo si farà più instabile. Si assisterà a pioggia leggera a partire dalle 08:00, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,13mm entro le 10:00. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 16°C, mentre l’umidità continuerà a rimanere elevata, superando il 90%. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 8,7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni tenderanno a diminuire. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione verso le ore successive. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma l’umidità rimarrà alta, attorno all’89%. I venti saranno leggeri, con direzione variabile.

La sera porterà un ulteriore mantenimento del cielo coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 16°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno all’88%. I venti continueranno a essere deboli, contribuendo a un clima piuttosto umido e fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desenzano del Garda nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature che saliranno gradualmente, portando a un clima più secco e gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.4° perc. +16.3° Assenti 7.6 NNE max 7.7 Grecale 84 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° Assenti 7.2 NNE max 8.6 Grecale 81 % 1028 hPa 6 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° prob. 2 % 4.6 NE max 6.1 Grecale 81 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +16.3° perc. +16.2° 0.55 mm 1.4 ONO max 2.3 Maestrale 87 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +16.5° perc. +16.5° 0.66 mm 8.7 NNE max 13.4 Grecale 89 % 1030 hPa 15 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 66 % 3.6 S max 4.5 Ostro 90 % 1029 hPa 18 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° prob. 47 % 1.8 O max 2.8 Ponente 89 % 1029 hPa 21 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° prob. 5 % 4.3 O max 4.6 Ponente 88 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.