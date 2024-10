Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà fino a 14,4°C. La mattina porterà un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un massimo di 19°C nel pomeriggio. La sera si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con un cielo che tenderà a rimanere nuvoloso.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 14,4°C, mentre la mattina si presenterà con un cielo che si manterrà nuvoloso, con temperature che varieranno tra 13,4°C e 18,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Durante il pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che toccheranno i 19°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi attorno all’11%. La sera porterà un abbassamento della temperatura a 15°C, con un cielo che si presenterà nuvoloso.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Desenzano del Garda mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.4° perc. +14° Assenti 8 N max 8 Tramontana 79 % 1007 hPa 3 cielo sereno +13.6° perc. +12.9° Assenti 11.7 NE max 13.1 Grecale 73 % 1009 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +12.8° Assenti 10.1 NE max 10.9 Grecale 75 % 1011 hPa 9 nubi sparse +17° perc. +16.3° Assenti 8.9 NE max 8.9 Grecale 58 % 1013 hPa 12 nubi sparse +18.6° perc. +17.9° Assenti 2.6 S max 5.3 Ostro 53 % 1013 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° prob. 11 % 1.1 SSO max 4.9 Libeccio 58 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16.1° perc. +15.5° prob. 15 % 3.3 ENE max 5.4 Grecale 66 % 1015 hPa 21 nubi sparse +14.6° perc. +13.9° Assenti 6.2 NNE max 7 Grecale 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.