Meteo Desio, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Desio si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo decisamente favorevoli. I dati indicano un cielo sereno per tutta la giornata, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura massima raggiungerà i 19,9°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 14°C durante le prime ore della notte. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 2%. Anche il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,2 km/h e 3,7 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 14,4°C e 15,1°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un buon riposo notturno. La umidità si attesterà intorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa, valori che indicano una stabilità atmosferica.

Nella mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa continuerà a rimanere assente, garantendo un cielo limpido e soleggiato. L’assenza di precipitazioni e l’intensità del vento, che si manterrà debole, contribuiranno a creare un clima ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 19,9°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e le condizioni meteo saranno perfette per godere di una passeggiata o di un momento di relax all’aperto. La umidità si attesterà attorno al 58%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15,5°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La umidità aumenterà leggermente, ma non in modo significativo, mantenendo comunque un clima confortevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Desio nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica con cieli sereni e temperature gradevoli. Mercoledì e giovedì si prevede un andamento simile, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e senza precipitazioni. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per approfittare di queste condizioni favorevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.8° perc. +14.5° Assenti 3.6 NNE max 3.4 Grecale 82 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 2.2 NNO max 3 Maestrale 83 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.4° perc. +14° Assenti 3 N max 2.8 Tramontana 80 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° Assenti 2.4 SSO max 1.3 Libeccio 64 % 1026 hPa 13 cielo sereno +19.9° perc. +19.5° Assenti 3.6 SSO max 2.2 Libeccio 58 % 1024 hPa 16 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 2.5 SSO max 2.7 Libeccio 66 % 1024 hPa 19 cielo sereno +16.7° perc. +16.4° Assenti 2.4 N max 2.6 Tramontana 74 % 1025 hPa 22 cielo sereno +15.7° perc. +15.4° Assenti 1.8 NNE max 2.8 Grecale 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:10

