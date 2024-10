Meteo Desio, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Mercoledì 16 Ottobre a Desio si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente umido e piovoso. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La mattina porterà con sé piogge che varieranno da leggere a moderate, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si manterranno tra i 14,6°C e i 15,2°C. Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge intermittenti e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. La sera non offrirà miglioramenti significativi, con il cielo ancora coperto e piogge leggere che si protrarranno fino a tarda notte.

Durante la notte, il meteo a Desio si presenterà con un cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 15,3°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 7 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’89%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

La mattina inizierà con piogge che si intensificheranno, passando da leggere a moderate. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una percezione termica simile. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,7 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 95%, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con piogge che diventeranno più leggere, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C. La probabilità di pioggia si manterrà alta, con valori che raggiungeranno il 78%. Anche in questo frangente, l’umidità si attesterà attorno al 92%, mantenendo l’atmosfera umida.

La sera continuerà a presentarsi con un cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con un’umidità che rimarrà elevata. La velocità del vento sarà moderata, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per Desio nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima umido e possibilità di piogge. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero miglioramento, ma le temperature rimarranno fresche e l’umidità alta. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non promettono schiarite significative nel breve periodo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.2° perc. +15.1° Assenti 4.1 NE max 7.1 Grecale 88 % 1021 hPa 4 cielo coperto +15° perc. +14.8° prob. 4 % 4.6 ENE max 8.6 Grecale 86 % 1020 hPa 7 pioggia leggera +15.2° perc. +15° 0.67 mm 5.7 ENE max 13.9 Grecale 85 % 1020 hPa 10 pioggia moderata +14.6° perc. +14.6° 3.67 mm 5.7 ENE max 16.7 Grecale 95 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.86 mm 7 ENE max 19.7 Grecale 94 % 1020 hPa 16 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.13 mm 3.2 ENE max 12.2 Grecale 94 % 1020 hPa 19 cielo coperto +15.1° perc. +15.1° prob. 35 % 4.5 ENE max 13.3 Grecale 92 % 1020 hPa 22 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.38 mm 4.1 ENE max 13.4 Grecale 95 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:30

