Meteo Desio, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Desio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con piogge che si intensificheranno nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 91%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche provenienti da est-nord-est.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15-16°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con intensità variabile. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che si aggireranno attorno al 49-56%. Il vento si presenterà come una brezza leggera, con velocità che varieranno tra i 4 e i 6 km/h.

Il pomeriggio porterà con sé un leggero miglioramento, ma le piogge non si arresteranno completamente. Le temperature raggiungeranno un picco di circa 16°C, mantenendo un’umidità attorno all’87%. Le precipitazioni saranno di intensità leggera, con accumuli che non supereranno i 0.9 mm. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà coperto, e il vento continuerà a soffiare da nord-est.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Le piogge leggere persisteranno, e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15-16°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà elevata. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a caratterizzare la serata, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 94%.

In conclusione, le previsioni meteo per Desio indicano un Sabato 26 Ottobre all’insegna della pioggia e del cielo coperto. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 49 % 2.8 ENE max 7.7 Grecale 91 % 1023 hPa 3 pioggia moderata +14.9° perc. +14.8° 1.06 mm 3.7 E max 9.6 Levante 93 % 1022 hPa 6 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.49 mm 4.1 NE max 9.5 Grecale 96 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.13 mm 4 ENE max 10.6 Grecale 92 % 1023 hPa 12 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.99 mm 4.6 NE max 12 Grecale 92 % 1022 hPa 15 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.91 mm 6.4 NE max 15.1 Grecale 91 % 1021 hPa 18 pioggia leggera +16° perc. +16° 0.19 mm 5 ESE max 15.3 Scirocco 92 % 1022 hPa 21 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.12 mm 4.9 ENE max 12.3 Grecale 94 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.