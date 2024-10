Meteo Eboli, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Eboli indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, mentre nel corso della mattina ci sarà un miglioramento, con schiarite che si alterneranno a nuvolosità. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Eboli sarà interessata da pioggia leggera e moderata, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,5 km/h e 8,5 km/h, proveniente principalmente da Est e Nord Est. L’umidità sarà alta, intorno al 91%, e si prevederanno accumuli di pioggia che raggiungeranno i 2,26 mm entro le prime ore del mattino.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Si passerà da un cielo coperto a nubi sparse e poi a poche nuvole. Le temperature saliranno, raggiungendo i 24,5°C intorno alle 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 4,3 km/h. L’umidità comincerà a scendere, portandosi attorno al 53%. Tuttavia, nel tardo mattino, ci sarà un nuovo passaggio di pioggia leggera, con accumuli di circa 0,2 mm.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Le precipitazioni saranno sporadiche, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 44%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,1 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica inizierà a salire, raggiungendo i 1020 hPa.

La sera porterà un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 17,9°C. Le condizioni di stabilità continueranno, con una bassa probabilità di precipitazioni. La velocità del vento si manterrà intorno ai 9,9 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’87%. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo valori di 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Eboli nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. Domani, si prevede un ulteriore miglioramento, mentre dopodomani potrebbero tornare condizioni di instabilità.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.59 mm 8.5 ENE max 10 Grecale 91 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +17.1° perc. +17.4° 2.26 mm 7 NE max 10.9 Grecale 95 % 1015 hPa 6 cielo coperto +16.8° perc. +16.9° prob. 80 % 7.1 ENE max 8.5 Grecale 89 % 1017 hPa 9 poche nuvole +22.5° perc. +22.5° prob. 49 % 4.1 ENE max 7.3 Grecale 64 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +23.8° perc. +23.6° 0.2 mm 3.5 OSO max 8.2 Libeccio 56 % 1018 hPa 15 cielo coperto +22.1° perc. +22.2° prob. 44 % 3 NNE max 7.5 Grecale 69 % 1019 hPa 18 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° prob. 30 % 8.4 NE max 9.6 Grecale 85 % 1022 hPa 21 cielo coperto +17.9° perc. +18° prob. 2 % 9.9 ENE max 14.7 Grecale 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:08

