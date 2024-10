Meteo Eboli, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Eboli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 24,7°C intorno a mezzogiorno, ma la copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature. La sera si prevede nuovamente un aumento della nuvolosità, con possibilità di pioggia leggera nelle ore notturne.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura di 17,2°C e una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 94%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1012 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 24,6°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento varierà tra i 3,3 km/h e i 9,9 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 54% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 23°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 14,3 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 62%.

La sera porterà un ritorno delle condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. A partire dalle ore 22:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con accumuli di circa 0,17 mm. La probabilità di precipitazioni sarà attorno al 9%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Eboli indicano una continuazione di condizioni nuvolose e possibilità di pioggia. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con temperature che varieranno tra i 17°C e i 24°C. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.2° perc. +17.4° prob. 4 % 4.4 SSE max 9.8 Scirocco 94 % 1012 hPa 3 cielo coperto +17.1° perc. +17.2° Assenti 4.1 SSE max 9 Scirocco 91 % 1011 hPa 6 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° Assenti 3.5 SSE max 8.7 Scirocco 87 % 1010 hPa 9 cielo coperto +22.2° perc. +22.1° prob. 2 % 5.3 SO max 8.7 Libeccio 64 % 1010 hPa 12 cielo coperto +24.7° perc. +24.6° Assenti 9.9 OSO max 14.2 Libeccio 54 % 1009 hPa 15 nubi sparse +23° perc. +23° Assenti 7.9 SO max 13 Libeccio 62 % 1008 hPa 18 nubi sparse +20.1° perc. +20.1° Assenti 3.1 S max 8.2 Ostro 75 % 1008 hPa 21 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° prob. 9 % 5.3 SSO max 9.4 Libeccio 75 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:22

