Meteo Empoli, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Empoli si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature oscilleranno intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa varierà da poche nuvole a nubi sparse. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una maggiore presenza di nubi, ma senza precipitazioni significative. La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno gradualmente.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Empoli sperimenterà un clima mite con nubi sparse e temperature comprese tra 16°C e 15,7°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 3,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La mattina inizierà con temperature in aumento, che toccheranno i 19°C entro le 8:00. Il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole e una leggera brezza proveniente da est. A partire dalle 10:00, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 24°C a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa aumenterà leggermente.

Nel pomeriggio, il cielo di Empoli si presenterà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 92% intorno alle 16:00, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 5,9 km/h.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a circa 19°C alle 19:00 e continuando a diminuire fino a raggiungere i 17,9°C a mezzanotte. L’umidità si manterrà attorno al 81%, mentre il vento sarà leggero, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Empoli indicano una giornata di ottobre caratterizzata da temperature miti e un cielo che passerà da nubi sparse a cielo coperto nel pomeriggio, per poi tornare sereno in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16° perc. +16.1° Assenti 2.5 ENE max 2.6 Grecale 91 % 1019 hPa 5 nubi sparse +15.7° perc. +15.7° Assenti 3.8 ENE max 3.7 Grecale 91 % 1019 hPa 8 nubi sparse +19.1° perc. +19° Assenti 4.5 E max 6 Levante 74 % 1020 hPa 11 poche nuvole +23.4° perc. +23.3° Assenti 3.4 E max 4.4 Levante 56 % 1020 hPa 14 cielo coperto +24.7° perc. +24.6° Assenti 1.5 NE max 3.1 Grecale 52 % 1018 hPa 17 nubi sparse +21.1° perc. +21° Assenti 4.4 N max 4.4 Tramontana 64 % 1018 hPa 20 poche nuvole +19.1° perc. +19° Assenti 5.6 NE max 7.3 Grecale 75 % 1019 hPa 23 nubi sparse +17.9° perc. +17.9° Assenti 6 ENE max 7.6 Grecale 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:28

