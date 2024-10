Meteo Empoli, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Empoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,4°C e 16,5°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che toccheranno i 19,1°C entro le 08:00, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Nel pomeriggio, si assisterà a un graduale abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno fino a 20,6°C verso le 16:00, accompagnati da pioggia leggera. La sera si presenterà con un cielo nuvoloso e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,5°C.

Durante la notte, Empoli si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che varieranno da 15,4°C a 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 10,4 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 90%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registrerà un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19,1°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 15%, e il vento si presenterà con una velocità di circa 10,5 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 79%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse e temperature che toccheranno i 24°C. Tuttavia, verso le 16:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con un’intensità di 0,14 mm. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,5 km/h, con un’umidità che si aggirerà attorno al 72%.

La sera porterà un cielo nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 100%, e il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 7,6 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’82%.

In conclusione, le previsioni meteo per Empoli nei prossimi giorni evidenziano un andamento simile, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Si prevede che le condizioni di instabilità possano continuare, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.4° perc. +16.5° prob. 53 % 5.2 SO max 6.7 Libeccio 90 % 1008 hPa 4 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° prob. 44 % 7.1 SSO max 8.5 Libeccio 91 % 1007 hPa 7 cielo coperto +17° perc. +17.1° prob. 11 % 6.7 SSO max 18.9 Libeccio 88 % 1009 hPa 10 cielo coperto +22.1° perc. +21.9° prob. 23 % 14.7 SSO max 24.8 Libeccio 60 % 1009 hPa 13 nubi sparse +24.2° perc. +23.9° prob. 10 % 14.4 OSO max 28 Libeccio 48 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +20.6° perc. +20.6° 0.14 mm 7.5 SSO max 16.1 Libeccio 72 % 1007 hPa 19 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 29 % 5.1 S max 19.7 Ostro 84 % 1007 hPa 22 cielo coperto +18.9° perc. +19° prob. 27 % 11.5 S max 29.1 Ostro 82 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.