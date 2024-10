Meteo Empoli, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Empoli di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 20°C nelle ore centrali, mentre la copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% in serata. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 2,5 km/h e i 10 km/h, prevalentemente da sud-ovest. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 57% e il 82%, il che contribuirà a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, Empoli si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 89%, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 3,5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,9°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a toccare il 98%, mentre i venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 3,3 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque elevata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento delle condizioni, con l’alternarsi di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di 20,9°C alle 14:00. La copertura nuvolosa scenderà al 69%, e i venti aumenteranno leggermente in intensità, raggiungendo i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità continuerà a scendere.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e i venti si faranno più deboli, con velocità di circa 3 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Empoli nei prossimi giorni evidenziano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo rimarranno simili anche nei giorni successivi, con possibilità di qualche schiarita sporadica. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso continuerà a dominare la scena.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° Assenti 3.6 ENE max 4.6 Grecale 79 % 1017 hPa 4 cielo coperto +14.8° perc. +14.5° Assenti 2.8 ENE max 4.2 Grecale 80 % 1017 hPa 7 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° prob. 1 % 2.7 ENE max 4 Grecale 78 % 1018 hPa 10 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° Assenti 0.9 S max 2.5 Ostro 65 % 1019 hPa 13 cielo coperto +20.8° perc. +20.5° Assenti 6.4 O max 10.2 Ponente 58 % 1018 hPa 16 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 9.7 O max 15.1 Ponente 68 % 1017 hPa 19 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° Assenti 4.6 SO max 7 Libeccio 75 % 1019 hPa 22 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° Assenti 2.5 SSO max 3 Libeccio 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:32

