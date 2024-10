Meteo Enna, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Enna indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera possibilità di pioggia nella notte e nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 13,1°C e i 19,7°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’87%. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da est, con occasionali raffiche più intense.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con temperature che scenderanno fino a 13,1°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 93%, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 3,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque sopra il 50%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 11 km/h. Non si registreranno precipitazioni, ma la copertura nuvolosa sarà costante.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti, con un cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,6°C. L’umidità aumenterà nuovamente, toccando il 70%. La possibilità di pioggia leggera si farà più concreta, specialmente nelle ore successive, con un’intensità di precipitazione prevista di 0,26 mm.

La sera porterà un leggero miglioramento, con un ritorno a nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 15,4°C. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà presente, con valori che raggiungeranno il 22%. I venti si manterranno deboli, con velocità che varieranno tra i 6,9 km/h e i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità con temperature moderate e una copertura nuvolosa persistente. Martedì e mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature rimarranno simili a quelle di lunedì. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non promettono un cambiamento significativo nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.5° perc. +13.3° Assenti 2.3 E max 3.3 Levante 89 % 1023 hPa 4 cielo coperto +13.1° perc. +12.9° Assenti 3.9 E max 4.6 Levante 93 % 1023 hPa 7 cielo coperto +14.9° perc. +14.7° Assenti 5.1 E max 7.2 Levante 86 % 1025 hPa 10 cielo coperto +18.2° perc. +17.7° Assenti 10.4 ESE max 12.9 Scirocco 61 % 1025 hPa 13 cielo coperto +19.7° perc. +19.1° Assenti 12 ESE max 14.9 Scirocco 52 % 1024 hPa 16 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° Assenti 11.4 E max 18 Levante 70 % 1024 hPa 19 nubi sparse +15.1° perc. +15° prob. 6 % 8.1 ENE max 15.6 Grecale 89 % 1026 hPa 22 nubi sparse +15.3° perc. +15.3° prob. 22 % 8 ENE max 18.6 Grecale 93 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:13

